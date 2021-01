A partir de agora, as condições do tempo podem ser acompanhadas ao vivo, de forma gratuita e online

A startup climaaovivo.com.br e o provedor de internet NetGlória oficializaram uma parceria para monitoramento e manutenção de três câmeras posicionadas para obterem imagens das condições do tempo em Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso e Monte Alegre de Sergipe. Com isso, qualquer pessoa que tenha interesse em saber as condições do tempo pode acessar gratuitamente as imagens em tempo real no site climaaovivo.com.br, que traz ainda previsões, notícias e vídeos com conteúdos exclusivos sobre as condições do tempo.

O climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e clima que possui câmeras HD em 18 estados e em mais de 130 cidades distribuídas por todo o Brasil. A ideia nasceu em 2014 quando seu idealizador decidiu fazer uma viagem de última hora, mas precisou saber com exatidão como estava o tempo em seu destino. A partir desta necessidade, decidiu desenvolver uma solução para quem deseja ver ao vivo como está o tempo em suas cidades de interesse. Há cinco anos no mercado, o climaaovivo.com.br transmite gratuitamente imagens das condições do tempo nas diversas cidades em que possui câmeras.

“É comum termos que tomar decisões diárias que são afetadas pelas condições do tempo. Acreditamos que se somarmos imagens de vídeo ao vivo às previsões do tempo, nossas tomadas de decisão poderão ser muito mais precisas. E em Itajubá encontramos grande apoio tecnológico e acadêmico, estamos muito felizes com esta grande parceria com a Inovai e a Unifei”, diz o CEO do Clima ao Vivo, Denilson Rocha.

A NetGlória é uma empresa de telecomunicações que está há mais de 15 anos no mercado prestando serviços de conexão à população de Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe e outras cidades da região. Em constante busca por novas tecnologias e mais benefícios para seus clientes, a NetGlória, possui uma infraestrutura moderna, ofertando aos seus assinantes serviços e planos de internet de qualidade.

“A NetGlória sempre teve em sua história o pionerismo e a busca contante por inovação e mais benefícios para nossos clientes, por isso é a primeira a viabilizar na região um sistema tecnólogico, gratuito e de grande utilidade para toda a população: agora com alguns cliques é possível ver as condições do tempo ao vivo de nossas queridas cidades: Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso e Monte Alegre de Sergipe. Um serviço que tem como objetivo estreitar os laços com nossos clientes e trazer informações de qualidade e em tempo real para toda a região.”, enaltece o CEO da NetGlória, Gladson Cardoso.

“Estamos trazendo uma forma das pessoas se programarem melhor ao sair de casa e viajar na região. Como Nossa Senhora da Glória é uma cidade polo, todas as cidades vizinhas são beneficiadas pelo serviço. Além disso, as imagens ao vivo também poderão ser acompanhadas em canais da nossa TV que será inaugurada em breve.” complementa um dos sócios da NetGlória, Robson Lopes.

Com essa parceria, foram instaladas câmeras em Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso e Monte Alegre de Sergipe, viabilizando uma visão privilegiada da região. Ao acessar o climaaovivo.com.br, pode-se conferir gratuitamente, além de Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso e Monte Alegre de Sergipe, várias ciddes de Sergipe, inclusive a capital: Aracaju, Estância, São Cristovão e mais de 140 cidades distribuídas em 20 estados brasileiros, com câmeras ao vivo e informações relevantes e exclusivas sobre o tempo e clima de cada cidade.