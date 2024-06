O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), em parceria com a Emdagro, vai promover um importante debate sobre a comercialização de agrotóxicos, nesta sexta-feira (7), às 9h, no Auditório do Centro de Eventos, na Praça da Juventude em Nossa Senhora da Glória.

O objetivo é discutir a comercialização de agrotóxicos em conformidade com a legislação vigente e o decreto estadual de Sergipe, oferecendo uma gama de informações para que profissionais e produtores aprofundem seu conhecimento e esclareçam dúvidas sobre a regulamentação do setor.

O evento contará com palestras de Paula Braz, Engenheira Agrônoma do Crea-SE, que abordará “Orientações para a Comercialização de Agrotóxicos em conformidade com a Legislação vigente”, e Auro Conceição Andrade, Engenheiro Agrônomo da Emdagro, que discutirá a “Legislação de comércio de agrotóxicos”.

A proposta é disponibilizar orientações detalhadas sobre como acessar e prescrever o produto corretamente, utilizando o sistema de receituário agronômico fornecido pelo Crea-SE e fiscalizado pela Emdagro.