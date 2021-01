NOTA DE AGRADECIMENTO: Radialista Carlos Dias se despede dos ouvintes da FM Boca da Mata

O radialista permaneceu na emissora por aproximadamente dezesseis anos e seis meses, Carlos Dias se despede dos ouvintes da Rádio FM Boca da Mata com nota de agradecimento nesta segunda-feira (18).

No início da tarde de hoje, o Radialista Carlos Dias, usou suas redes sociais, para se despedir dos seus ouvintes através de uma nota de agradecimento, pelas colocações de suas palavras , estava notavelmente emocionado, nessa mesma nota desejou sucesso a emissora e prometeu aos ouvintes que a qualquer momento e em qualquer lugar se encontrarão novamente para um bom papo como de costume.

NOTA DE AGRADECIMENTO

“Venho a público agradecer, neste primeiro momento, a Deus, pela oportunidade incrível que foi concedida a mim de comunicar com as pessoas e por meio da minha voz compartilhar um pouco da minha alegria, essência e o meu amor.

À minha família pelo companheirismo, apoio e incentivo de sempre. Em seguida, agradeço a todos os gestores da FM BOCA DA MATA, desde outubro de 2004 até a presente data, 18 de janeiro de 2021, que confiaram e acreditaram no meu trabalho, entre eles cito: Jorge Santana, Marcos Santana e Ana Góes. A todos, indistintamente, o meu carinho, admiração, respeito e gratidão, sempre!

Inconteste que aprendi muito com a singularidade, experiência e profissionalismo de cada um. Externo aqui também o meu carinho a todos os meus colegas de profissão. Pessoas talentosas que convivi e muito aprendi. Que gentilmente compartilharam o seu saber e experiência comigo. A vocês, muita gratidão.

Do mesmo modo, quero agradecer imensamente a cada um dos meus ouvintes, foram tantos, que tive o prazer e o privilégio de conhecer. São muitas pessoas e histórias lindas, que só de lembrar o meu coração transborda de amor e alegria.

Obrigada aos munícipes da querida cidade de Nossa Senhora da Glória pela acolhida calorosa e pelas amizades construídas e fortalecidas ao longo de todos esses dezesseis anos e seis meses que perpassaram.

Sem dúvidas, levarei a manifestação de carinho e amor de todos vocês em meu coração para sempre.

Sucesso à FM Boca da Mata; grato por fazer parte de um longo capítulo dessa brilhante história, que foi o Programa Fala Sertão, e o momento de reflexão, criado e idealizado por mim.

O horizonte é indefinido por enquanto .

E desafiador. É hora de pensar e avaliar.

E daqui a pouco pegar a estrada novamente.

Aliás, novas estradas pela frente.

E ainda muita história pra contar.

Abraços, do amigo e profissional de SEMPRE Carlos Dias!

Via assessoria