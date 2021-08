Nova Mudança: Abraão deve deixar secretaria de educação, veja quem deve assumir

Após o pedido de exoneração da ex-vereadora Maísa Dantas da secretaria de educação de Nossa Senhora da Glória, Abraão assumiu o posto, mas isso não deve demorar.

De acordo com informações, o atual secretário terá vida curta no cargo e deverá ficar até o próximo dia 31, para dar lugar a Letícia, uma das coordenadoras do Colégio Atena. Letícia já aparece ao lado da prefeita e do atual secretário em eventos da educação.

Se confirmada a mudança, a educação no município poderá dar um salto gigante haja visto o trabalho que a jovem tem desenvolvido na escola particular.

Essa será a terceira mudança em menos de 08 meses.