Novo tremor de terra é registrado na Região do Baixo São Francisco, em Sergipe

Um novo tremor de terra foi registrado na Região do Baixo São Francisco, em Sergipe, às 8h32 desta terça-feira (1º). De acordo com o Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste, a magnitude foi de 2.7, maior que as registradas entre domingo (30) e segunda-feira (31) no município de Canhoba.