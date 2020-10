Número de casos de Covid voltam a crescer em Sergipe

Todas as quatro mortes ocorreram no interior do Estado, sendo duas em Nossa Senhora do Socorro: mulher, 85 anos, com Alzheimer, miocardiopatia, hipertensão e diabetes; e homem, 88 anos, com hipertensão e diabetes. Em Riachuelo, veio a óbito homem, 75 anos, com hipertensão. Em São Cristóvão, homem, 53 anos, sem comorbidades.