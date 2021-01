Número de mortos em acidentes no Réveillon cai 50% no Rio de Janeiro

Os números de acidentes, de feridos e mortos em rodovias do estado do Rio de Janeiro durante o feriado de Réveillon ficaram abaixo dos registrados no ano passado, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com 12% menos acidentes, o número de óbitos caiu em 50% e houve 13% menos pessoas feridas.

Ao comparar os números com o período de 28 de dezembro de 2019 a 1° de janeiro de 2020, a PRF afirma que “o motorista se mostrou mais prudente ao volante”.

O balanço da PRF informa ainda que houve diminuição da quantidade de autos de infrações. O número de pessoas autuadas por dirigir sob efeito de álcool chegou a cair 89%. Também tiveram queda as autuações por dirigir sem o uso de capacete (-79%) e transportar criança sem o uso da cadeirinha (-71%).

Em relação ao ano passado, o número de pessoas detidas por cometer crimes de trânsito caiu 31%. Já o número de veículos recuperados aumentou 22%.