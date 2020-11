Número de mortos em incêndio em hospital de Bonsucesso sobe para sete

O número de mortos no incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), que aconteceu na terça-feira (27) no Rio de Janeiro, subiu para sete. Um idoso de 93 anos que tinha sido transferido no próprio dia do incêndio para o Hospital de Campanha do Riocentro, na zona oeste, não resistiu e morreu ontem (1º). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o paciente chegou à unidade “já com teste positivo para covid-19, em estado bem grave e intubado”.

A outra morte seria de uma menina de 1 ano, que com quadro grave de pneumonia foi transferida para o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, zona norte do Rio. Até o fechamento da matéria a reportagem da Agência Brasil não recebeu mais informações da assessoria do Ministério da Saúde no Rio e nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

De acordo com o Ministério da Saúde, os prédios 3, 4, 5 e 6 da do hospital voltarão a funcionar na quarta-feira (4) para dar continuidade às consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais e retirada de resultados e doação de sangue. Já as emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens, que funcionavam no prédio atingido, permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários. O Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no prédio 2 do complexo hospitalar, passará por avaliação técnica para o retorno dos atendimentos.

O Ministério da Saúde informou também que “não vai medir esforços para que a totalidade dos serviços voltem à normalidade o mais breve possível, considerando a necessidade de apoio à saúde dos pacientes e aos funcionários, obedecendo a rígidos critérios de segurança”.

A pasta disse ainda que segue em andamento a apuração dos fatos que levaram ao incêndio e em paralelo será feito o mapeamento dos problemas deixados pelo incidente.