Número de pessoas curadas do coronavírus já passa de 300 mil

O número de pessoas que se recuperaram do novo coronavírus passou de 300 mil nesta terça-feira, 07. A informação é do monitoramento em tempo real conduzido pelo worldometers.

No momento, o levantamento contabiliza mais de 200 casos de pacientes diagnosticados com a covid-19 que conseguiram se recuperar.

O número de casos confirmados já passou de 1.032.158 e o total de mortes, no momento, é de 81.248, sendo a Itália o país mais afetado pela epidemia, com 5.476 mortes. Sendo que os EUA é o país mais afetado pelo Covid-19 com 388.757 casos confirmados e quase 7.000 mortes.

Maycon Fernandes/Jornalista