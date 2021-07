Números de COVID seguem despencando em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 18, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 216 casos, dois óbitos neste domingo e uma morte que estava em investigação e foi confirmada. Em Sergipe, 270.835 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.860 morreram. Até o momento, 257.480 pacientes foram curados.

As três mortes foram: um homem, 86 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 49 anos, de São Cristóvão, com diabetes e doença renal crônica; um homem, 85 anos, de Estância, com diabetes, obesidade e neoplasia.

Foram realizados 561.320 exames e 290.485 foram negativados. Estão internados 271 pacientes, sendo que no serviço público são 96 em leitos de UTI (adulto), um na UTI neonatal/pediatria e 85 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 182. Já nos leitos do serviço privado estão internados 44 pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e 45 em leitos clínicos, totalizando 89. Mais dois óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 49 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 931.761 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 918.903. Referente à segunda dose, foram distribuídas 429.995, sendo aplicadas 269.426. Além disso, do total de 38.700 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 38.697

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

#SergipeContraOCoronavírus

#VaiPassar

#EviteAglomerações

#UseMáscara

#LaveAsMãos

#Transparência