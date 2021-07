Números de internações em UTIs caem no estado

O boletim epidemiológico do coronavírus de hoje traz 701 casos, três óbitos nesta quinta-feira e 13 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 264.213 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.714 morreram. Até o momento, 247.089 pacientes foram recuperados.

As 16 mortes foram: homem, 70 anos, de Aracaju, com neoplasia e hipertensão; um homem, 35 anos, de Socorro, com insuficiência renal aguda; mulher, 55 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; homem, 49 anos, de Salgado, sem comorbidade; homem, 49 anos, de Socorro, ex tabagista e com doença pulmonar; mulher, 67 anos, de Itabaiana, com hipertensão; homem, 55 anos, de Aracaju, sem comorbidade; homem, 42 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; homem, 54 anos, da Barra dos Coqueiros, com obesidade; homem, 45 anos, de Aracaju, sem comorbidade; homem, 69 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; homem, 58 anos, de Aracaju, com obesidade, hipertensão e diabetes; homem, 75 anos, de Canindé, sem comorbidade; homem, 71 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão, diabetes e neoplasia; mulher, 63 anos, de São Cristóvão, com pneumopatia crônica e hipertensão; mulher, 58 anos, de Glória, sem comorbidade.

Foram realizados 542.553 exames e 278.340 foram negativados. Estão internados 494 pacientes, sendo que no serviço público são 176 em leitos de UTI (adulto), cinco na UTI neonatal/ pediatria e 131 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 312. Já nos leitos do serviço privado estão internados 108 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 73 em leitos clínicos, totalizando 182. São investigados mais quatro óbitos. Ainda aguardam resultados 854 exames coletados.

Já foi distribuído um total de 791.752 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 788.358. Referente à segunda dose, foram distribuídas 328.913, sendo aplicadas 245.097 doses. Além disso, do total de 16.300 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 13.853.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

