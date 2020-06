Devinho Novaes é indiciado por lesão corporal em caso de violência doméstica contra ex-namorada

O cantor sergipano Devinho Novaes foi indiciado pela Polícia Civil por lesão corporal, difamação, injúria e dano no caso de violência doméstica contra uma ex-namorada, a blogueira Luzia Lima, em fevereiro deste ano. O caso foi remetido à Justiça de Nossa Senhora da Glória (SE) nesta quarta-feira (3), cidade onde a denúncia foi feita.

De acordo com a polícia, apesar de intimado, o cantor não compareceu à delegacia. Na ocasião, o advogado de Devinho entrou com pedido de habeas corpus para que ele não fosse ouvido, mas o pedido foi negado pela Justiça.









“Em razão de não mais se permitir condução coercitiva de investigado em procedimentos investigativos criminais, o inquérito policial, com as provas reunidas, foi concluído com o indiciamento do cantor e remetido à Justiça”, informou, em nota, da Polícia Civil.

Agora, o Ministério Público do Estado decide se oferece denúncia contra o indiciado ou se pede novas diligências para a polícia.

O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor, mas até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno. Em fevereiro, o cantor tinha se pronunciado através de uma rede social, dizendo que é inocente, e que possuía provas sobre a afirmação. Também disse ser contra qualquer tipo de violência, e que estaria à disposição da Justiça para esclarecer os fatos e provar sua inocência.

Fonte G1/SE