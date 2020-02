O que é a Vitamina D3

A vitamina d3 é uma das mais importantes para o corpo humano. Na verdade, ela se trata de um hormônio lipossolúvel, ou seja, que precisa de “gordura” para ser metabolizada e no caso quem faz essa função é o colesterol já presente em nosso corpo.

Ficou confuso? Vamos lá, abaixo daremos uma explicação melhor de como a absorção da beneficios vitamina d3 é feita.

Sendo um hormônio lipossolúvel, ao se expor ao sol o colesterol que já está presente em nosso corpo, faz a síntese através da pele e produz a vitamina d3 10000 ui na forma que o corpo humano necessita.

Não são poucas as pessoas que vem ficando doente, dia após dia, devido a carência de vitamina d3 preço e muitas , confundem os sintomas da falta dessa vitamina importantíssima com outros problemas de saúde. Muitas vezes fazem tratamentos que não surtem efeitos justamente por não estar acertando no alvo certo.

Quando falamos em vitamina d3 5000 ui existe também um ponto muito importante a ser considerado que é a questão de que não basta apenas fazer a ingestão, é preciso também entender que sua síntese só vai acontecer quando houver exposição aos raios solares UV.

Em outras palavras, o sol é necessário e crucial para a metabolização correta, e se a exposição ocorrer da maneira saudável, contribuirá e muito para uma boa saúde e qualidade de vida.

No Brasil, acredita-se que a falta de exposição ao sol de forma correta seja um dos principais fatores da deficiência da vitamina D3 ser tão grande no nosso país, e um segundo motivo seria uma alimentação muito pobre em alimentos contendo a vitamina e também de outros nutrientes.

Mas ressaltamos um ponto importante, o uso de protetor solar continua sendo essencial, mas o ideal é que ele seja passado no rosto e nas mãos no dia a dia, exceto se você vai para praia ou piscina, onde todo o corpo precisa realmente estar protegido, uma vez que a exposição ao sol será muito maior.

Então deixe os braços e pernas absorverem os raios UV e suplemente sua alimentação com essa vitamina que é vital para sua saúde.

Você precisa de apenas 15 minutos diários de exposição ao sol. Esses poucos minutos são suficientes para produzir a quantidade necessária de vitamina D3 que seu corpo necessita diariamente para manter os níveis saudáveis.

Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, então considere que esse curto período diariamente pode fazer uma grande diferença na sua saúde como um todo.

Para que serve a Vitamina D3

Neste tópico vamos fazer uma abordagem diferente, não vamos explicar apenas para que serve a para que serve a vitamina d3, mas principalmente o que a falta dela pode ocasionar.

Quando há deficiência de vitamina d3 para que serve, o sistema imunológico é diretamente afetado, sobretudo na produção de anticorpos e na metabolização de fosforo e de cálcio. Uma vez que o organismo estiver enfraquecido você estará sujeito à problemas como:

Inflamações ;

Queda de cabelo;

Problemas cardíacos ;

Raquitismo em crianças;

Fadiga e cansaço;

Infecções frequentes e de todos os tipos;

Perda de massa óssea;

Dores musculares;

Infertilidade;

E esses são apenas uma pequena parcela dos males á que você poderá estar sujeito, contudo, a suplementação aliada a boa exposição solar é a melhor maneira de garantir os estoques de vitamina D3 e evitar esses problemas.

Quais os benefícios da Vitamina D3

Os principais benefícios do consumo de vitamina d3 beneficios está justamente em prevenir que muitos males venham a se manifestar em seu corpo pela falta dela.

Além de tudo que já falamos até aqui, podemos ainda destacar outros benefícios:

Evita e auxilia no tratamento de hipertensão;

Auxilia no combate da obesidade;

Auxilia no combate da diabetes;

Evita e combate a esclerose múltipla.

A suplementação é super importante quando não é possível fazer uma dieta adequada, onde a ingestão da vitamina ocorre por meio da alimentação. Uma dieta rica em vitamina d3 7000ui vai incluir:

Verduras e legumes;

Carnes magras;

Fígado;

Cogumelos tipo funghi;

Gema de ovos;

Frutos do mar;

Peixes como Salmão e Atum in natura;

Leite e seus derivados;

Cada alimento possui diferentes quantidades da vitamina, mas o que você deve levar em consideração é que o consumo mínimo aceitável é de pelo menos 20mcg.

A vitamina D3 exerce também uma influência super importante para a saúde do coração, principalmente nas funções que a artéria aorta desempenha e previne com excelência a hipertensão. O ponto é apenas saber dosar o consumo.

A suplementação vai ajudar a todos, mas principalmente veganos e vegetarianos, pois as fontes de vitamina D3 só podem ser obtidas através de alimentos que tem origem animal e sabemos que esse público restringe a ingestão justamente desses alimentos.

Fica evidente que a vitamina D3 exerce um papel fundamental para saúde de todas as pessoas, então esteja sempre atento a dieta e busque boas suplementações para garantir mais saúde e qualidade de vida.

Qual a melhor maneira de tomar a Vitamina D3

Uma alimentação rica e a suplementação costumam ser a melhor combinação para garantir a ingestão e evidentemente, buscar a exposição solar mais vezes e da forma que orientamos acima.

Talvez você esteja se perguntando: Maas como vou saber se os níveis de vitamina d3 1000 ui em meu organismo estão bons ou ruins? E nós explicamos isso também:

Existe um exame de sangue chamado 25(OH)D que avalia justamente a quantidade de vitamina que seu organismo vem absorvendo. O ideal é que o resultado saia acima de 30 mcg.

A Vitamina D3 possui efeitos colaterais?

A questão relacionada á efeitos colaterais se relaciona com a dosagem consumida. Como tudo na vida, a dosagem é crucial entre os benefícios e efeitos desagradáveis que podem surgir se a vitamina d3 2000 ui for consumida em excesso.

Os desconfortos serão:

Náuseas e vômitos;

Problemas na função cardiológica;

Enfraquecimento dos ossos;

Coceiras;

Aumento da pressão arterial;

Sensação de fraqueza e indisposição;

Frequência urinária aumentada;

Os relatos sobre os efeitos colaterais foram constatados através de testes e pesquisas, pois conforme mencionamos no inicio deste artigo, a grande maioria da população tem deficiência da vitamina e nunca o excesso.

