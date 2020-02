O que é Ginkgo Biloba

A planta medicinal Ginkgo Biloba tem origem chinesa, contudo, atualmente já pode ser encontrada também no Japão e na Coréia. Ela se tornou famosa por sua grande concentração de princípios ativos benéficos para saúde como por exemplo: Flavonoides e Antioxidantes.

Na verdade, se trata de uma árvore, e são das folhas dela que se extraí o que é necessário para fazer uso e obter todos os benefícios que a planta oferece. Considerada por muitos um verdadeiro elixir para saúde da mente, na verdade a abrangência para a saúde vai muito além disso e pode trazer grandes melhorias para todo o corpo.

Ela já existe há mais de 200 milhões de anos e segundo alguns arqueólogos, ela já deveria existir na época em que os Dinossauros habitavam na terra. Sendo uma árvore extremamente forte e resistente, foi capaz de sobreviver ilesa às explosões atômicas que aconteceram em Hiroshima, no Japão, e dizimaram milhares de vidas humanas e de outras espécies.

Quando chega o inverno, a árvore perde todas as suas folhas e tem um aspecto de morte, como se não houvesse mais solução para ela.

No entanto, ela volta a florir posteriormente porque a vida se preserva no interior e raízes e quando chega a época ela ressurge e atinge uma beleza que surpreende quem viu a árvore anteriormente.

São árvores que costumam atingir grandes alturas, algumas até 50 metros e também podem ser reconhecidas pelos nomes populares de: Nogueira do Japão ou ainda Árvore Avenca.

Para que serve a Ginkgo Biloba

Uma das principais atuações positivas e que foram observadas logo de início é o fato de que ginkgo biloba para que serve serve para estimular o cérebro, promover uma melhor concentração, melhorar toda parte cognitiva e manter a memória sempre saudável e ativa.

Contudo, ao longo dos anos, novos estudos foram realizados e com isso foi possível descobrir que os benefícios vão além da saúde cerebral e alcançam a saúde em vários outros aspectos em todo corpo:

Sistema circulatório: Estimula a circulação cerebral e corporal, com isso promove uma melhor oxigenação beneficiando todo o corpo;

Ação Anti inflamatória: Sim, para que serve ginkgo biloba também tem a capacidade de atuar sobre inflamações de qualquer natureza e contribuir para restabelecer o estado natural do organismo;

Ação antioxidante: Também tem a capacidade de realizar uma verdadeira faxina, eliminando radicais livres e impurezas que prejudicam a saúde dos tecidos internos e externos devido aos bi flavonoides e antioxidantes que ela possui.

Reduz os níveis de cortisol: Esse é um dos hormônios do estresse e quando está em níveis elevados piora ou desencadeia quadros de ansiedade, prejudica o emagrecimento e piora quadros de depressão. Contudo, o uso de Ginkgo Biloba é capaz de fazer com que nosso corpo mantenha os níveis hormonais sob controle, sobretudo o cortisol, ajudando a manter o bom humor, inclusive na TPM;

Auxilia na manutenção da pressão arterial: Ginkgo Biloba também possui uma ação vaso dilatadora discreta e isso sem dúvida ajuda o coração a bombear o sangue com menos esforço; Isso também contribui para que a pressão arterial se mantenha dentro do níveis normais e saudáveis.

Contribui para saúde ocular: A córnea e a retina funcionam bem se houver uma boa fluidez sanguínea na região e conforme dissemos, Ginkgo Biloba consegue melhorar a circulação e oxigenação em todo corpo. Os olhos então ganham muito com isso, pois tendo a vascularização adequada existe a prevenção de glaucoma e outras doenças oculares. Quando problemas de visões já existem, podem ser atenuados com o uso de Ginkgo.

Previne o envelhecimento: Devido a presença dos flavonoides e antioxidantes, Ginkgo Biloba tem a alta capacidade de prevenir o envelhecimento, sobretudo de dentro para fora. Em outras palavras, mantém os órgãos íntegros por muito mais tempo, sem sofrer tanto com a ação do tempo e isso se reflete no corpo externo com mais disposição e vitalidade.

Ajuda a tratar demência e Alzheimer: Um estudo científico realizado em 2010, comprovou que quando comparado ao placebo, pacientes com demência e Alzheimer tiveram uma substancial melhora ao consumir em média 240mg de Ginkgo por dia.

Sabemos que uma das vertentes mais forte que o Ginkgo atua é, de fato, na saúde mental, então este estudo vem apenas reforçar o quanto as folhas dessa poderosa suplementação pode fazer diferença na manutenção da saúde de todas as pessoas.

Como tomar Ginkgo Biloba

A forma de uso tem essencial importância quando falamos na dosagem, o ideal é consumir no mínimo 240mg fracionadas em 3 porções diárias, pois com isso se evita possíveis irritações estomacais. Pessoas mais sensíveis ou com alguma predisposição, podem ter esse desconforto.

Também sugerimos o consumo dessa forma, porque o ideal é que seja ingerido juntamente com alguma refeição, pois com isso a absorção dos nutrientes acontece de forma mais rápida e melhor. Pela manhã, devido ao tempo de jejum, o corpo está ávido por nutrientes e por isso a fama de que esta é a refeição mais importante do dia.

O consumo é feito geralmente através de cápsulas, então é preciso estar atento principalmente a procedência de onde foi formulada. O ideal é que haja claramente a informação de que se trata do extrato EGB 761 que corresponde ao padrão da formula do Ginkgo Biloba Como tomar.

A ingestão costuma ser fácil, pois precisa apenas de um pouco de liquido, água ou um suco por exemplo e conforme mencionamos, pode ser sempre durante uma das principais refeições, começando pela manhã.

A constância de uso também é um ponto muito importante, pois é ela que vai garantir os benefícios. Por ser um produto de origem natural, os efeitos costumam ser percebidos dentro de um período mais longo, pelo menos duas semanas.

Quais são os efeitos colaterais de Ginkgo Biloba

Quando o produto é utilizado dentro das dosagens corretas, os efeitos colaterais são mínimos e isso quando ocorrem. Não há relatos consideráveis de efeitos negativos para a dosagem recomendada.

De maneira geral, poucas pessoas relataram algum mal estar, mas dentre eles estão os sintomas de dor de cabeça, irritação no estomago e enjoo.

No entanto, apenas por uma questão de critério preventivo, devido ao grande poder de Ginkgo Biloba memória de aumentar a circulação sanguínea e também de estimular a vasodilatação, recomenda-se que pessoas que farão cirurgias evitem o consumo pelo menos duas semanas antes do procedimento.

Pessoas que possuam hemofilia ou algum tipo de problema plaquetário também devem evitar o uso, para que não ocorra problemas de coagulação. Isso porque não há estudos suficientes nesta área específica, então considera-se mais seguro evitar.

Outro público, que por questões preventivas orientamos que só façam uso de ginkgo biloba beneficios sob prescrição médica são crianças menores de 12 anos, gestantes e lactantes.

De modo geral ginkgo biloba bula é muito bem tolerado e os relatos de efeitos negativos são mínimos e especialmente pontuais. É um produto de origem milenar que na Ásia é utilizado diariamente por todas as classes de pessoas a fim de começar a trabalhar na longevidade desde muito cedo.

Onde comprar Ginkgo Biloba com o melhor preço

Já mencionamos anteriormente que a procedência é um fator determinante certo? Ressaltamos que isso é primordial.

Então é de suma importância que ao decidir adquirir o produto faça isso através de uma loja que tenha o reconhecimento de que os produtos que são comercializados por ela seja autênticos.

