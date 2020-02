O que é Valeriana

A Valeriana é uma planta medicinal que atualmente é muito utilizada como fitoterápico. Ela teve origem na Europa, ao norte, e cresce através de um rizoma florindo em época de verão com pequenas flores brancas ou rosas.

A partir de 2 anos, o rizoma já pode ser colhido e é a partir dele que os produtos derivados são produzidos.

A Valeriana, também é conhecida pelo nome de “erva dos gatos”, devido ser agradável ao olfato dos felinos e trazer a maioria deles um comportamento super eufórico. Mas para os humanos o efeito é totalmente contrário, então não se preocupe.

Para o uso humano, a Valeriana é muito utilizada no combate a ansiedade, estresse, depressão e insônia, sendo uma alternativa muito eficaz aos medicamentos controlados do tipo “Tarja Preta”.

Mas não é só para esses fins que a plantinha milagrosa é utilizada, muitos estudos têm comprovado que os benefícios que ela proporciona vão muito além desses que citamos.

São estudos científicos reconhecidos inclusive pela OMS, e é por essa razão que os produtos feitos á base de Valeriana passaram a ser considerados medicamentos fitoterápicos tão eficazes como medicações alopatas.

Você quer saber mais a respeito dessa plantinha cheia de benefícios? Então continua aqui conosco e acompanhe nossa leitura até o final.

Para que serve a Valeriana

Conforme mencionamos acima o uso principal dela está para auxílio de quem sofre de insônia e males como ansiedade, muito comuns nos dias atuais devido á rotina agitada e estressante que a maioria das pessoas costumam levar.

Algumas vezes não é por opção, mas são tantos os assuntos á serem tratados que não há outra alternativa além de correr para resolver tudo dentro das 24 horas do dia.

A tecnologia que facilitou muitas coisas, por outro lado, propiciou que muitas outras atividades passassem a ser inclusas no dia a dia e com isso mais atividades passaram a ser absorvidas, mesmo que seja para serem feitas de forma virtual.

Mas ressaltamos novamente que não é só para fins tranquilizantes que a valeriana para que serve pode ajudar, pois de acordo com recentes estudos e pesquisas, foi comprovado que o uso da erva pode ajudar pessoas com outros tipos de problemas e ajudar no tratamento de problemas conforme abaixo:

Auxílio para quadros de hiperatividade;

Combate a convulsões;

Combate a enxaquecas;

Auxilio para amenizar cólicas menstruais;

Auxilio para amenizar os sintomas das TPM e também da Menopausa;

Auxiliar em crises de pânico;

Auxiliar no tratamento de arritmia cardíaca;

Combate à Câimbras constantes;

Auxilio no tratamento de dermatites e dermatoses;

Auxiliar no tratamento de epilepsia;

É um eficaz antiespasmódico;

Auxilia no controle do apetite;

Auxilia no tratamento da síndrome do pânico.

Como é possível observar, a para que serve valeriana tem uma ampla gama de tratamentos possíveis, sendo a medicação principal ou um poderoso coadjuvante para ajudar em males de diferentes causas.

Quais os principais benefícios da Valeriana

O efeito sedativo e especialmente relaxante, traz mais tranquilidade e com isso auxilia as pessoas de diversas formas, tornando mais fácil ter uma noite de sono tranquila e amanhecer com as energias renovadas para o dia a dia.

Por proporcionar esse descanso, ajuda a melhorar a disposição, uma vez que quem utiliza se sentirá bem menos cansado e com a mente devidamente tranquila para que possa se concentrar nas atividades necessárias.

Existem pessoas que tem estresses pontuais como por exemplo, aquelas que estão tentando para de fumar ou de beber e o auxílio de um fitoterápico como a valeriana beneficios traz excelentes resultados para que possa enfrentar as fases de abstinência.

Muitas pessoas sofrem também com esgotamento mental devido às muitas atividades que precisam exercer, e a valeriana bula tem demonstrado ser um ótimo indutor ao descanso mental, fazendo com que a pessoa possa recuperar suas energias durante o descanso com maior eficiência.

Como tomar Valeriana

O consumo mais comum é em cápsulas e existem diversos nomes do produtos comercialmente falando, contudo, os manipulados costumam oferecer mais confiança e podem ser dosados de maneira individualizada.

A indicação mais recomendada é de 1 cápsula ao dia no inicio do tratamento e posteriormente 2 cápsulas antes de dormir. Basta ingerir com um pouco de liquido.

Crianças a partir de 12 anos podem utilizar uma cápsula ao dia antes de deitar-se.

Existem também algumas versões do produto em florais e também através de chás, contudo, acreditamos que através das cápsulas os resultados possam ser observados de forma mais rápida.

Com o uso de valeriana remedio regular e a prática de atividades físicas, é possível resgatar um pouco mais de saúde e bem estar, e desse modo levar uma vida com mais qualidade.

Simples, concorda? Porque não tentar esse conjunto e observar os resultados em seu corpo?

Quais os efeitos colaterais da Valeriana

Como todo e qualquer produto, mesmo de origem natural, existe a possibilidade de haver alguma pessoa mais sensível e que possa ser alérgica ao extrato da remedio valeriana, naturalmente, para estas pessoas o uso é proibido.

Crianças menores de 12 anos, gravidas e lactantes também só devem utilizar o produto com indicação médica, pois não há estudos suficientes para esses grupos, então por prevenção não há indicação.

Pessoas que operem máquinas ou exerçam profissionalmente funções como motorista ou que exija nível de atenção elevado, não se recomenda o uso, pois devido ao efeito relaxante pode prejudicar suas atividades rotineiras.

Os efeitos colaterais mais comuns são:

Sonolência;

Tonturas leves;

Enjoos ou sensação nauseante logo após se alimentar;

Sensação de cansaço ou fadiga;

Azia e má digestão;

Reações alérgicas na pele que causam coceira e vermelhidão.

Ocorrem com poucas pessoas, contudo precisamos salientar que existem e quem fizer uso deve ter ciência.

Onde comprar Valeriana com melhor preço

Pela comprovação da grande quantidade de benefícios e sobretudo, por ser de origem totalmente natural, deixando longe qualquer tipo de dependência, a valeriana comprimidos sem dúvida é uma excelente escolha para diversos tratamentos, principalmente aqueles que envolvem descanso mental e relaxamento físico.

A valeriana officinalis, inclusive, tem sido utilizada como método de “desmame”, para que pessoas que utilizavam medicamentos tranquilizantes do tipo Tarja Preta, façam a transição de saiam da dependência sem sofrer tantos com os efeitos colaterais.

No entanto, é imprescindível que haja o cuidado de adquirir o produto em lojas com procedência comprovada na qualidade dos insumos, matérias primas e também na logística, que deve ser adequada para o transporte desse tipo de produto que tem certa sensibilidade.

Para que você fique tranquilo ao adquirir seu produto, indicamos ESTA LOJA , pois sabemos da preocupação em vender suplementos e outros produtos que melhorem a qualidade de vida dos usuários de modo geral, seguindo um rigoroso padrão.

Além disso, não abrem mão da qualidade do começo ao fim de nenhum processo. Seja no atendimento ou na separação e manuseio dos produtos, há um padrão de excelência a ser priorizado e todo o time envolvido está comprometido com essa premissa.

Então se você deseja adquirir a melhor valeriana comprar e com melhor preço, o LUGAR É AQUI. Além disso, ao visitar a loja poderá conhecer muitos outros suplementos voltados para quem deseja melhorar a saúde e qualidade de vida utilizando o que há de melhor.

Não perca mais tempo, acesse já a loja e compre sua valeriana preço e conheça os demais produtos que podem ser adquiridos por você, para melhoria de sua saúde e bem estar.