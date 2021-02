O QUE VI DA VIDA: Confira o resumo das notícias dessa semana

BURAQUEIRO RICO

E não é que a semana começou bem para um morador de Porto da Folha?

O Buraqueiro acertou os números da Lotofácil e levou para casa, nada mais e nada menos que: R$ 343.084,01.

Lotofácil, vida tranquila, pelo ao menos para ele.

HOSPITAL CONFUSO

Vídeo em que um homem ameaçou Governador e Secretário de Saúde, viralizou na internet. No vídeo, o homem aparece desesperado, pois sua mãe estava passando mal e mesmo recebeu como resposta que não tinha médico para atende-la.

Mais tarde, a senhora veio a falecer.

CORONAVÍRUS

Ninguém fala, mas os casos estabilizaram no estado.

POSTINHO MALDITO

Rolou essa semana, uma revolta por parte de alguns internautas em relação ao “postinho de saúde” do bairro Brasilia…

Veja o que disse uma internauta:

Olha só fiz uma postagem na página da prefeita Luana, apagaram na mesma hora sabe porquê? Esse postinho aí é da Brasília não tem dentista há mais 60 dias, marca uma consulta e sempre tem um médico com suspeita de covid ou está de férias. Cadê o secretário da saúde para ajuda o povo, cadê as promessas em prefeita? Vereadores da saúde cadê vocês?

Acordar as 4h ou 5h da manhã, pegar uma fila até as 7h para ouvir que não médico… Ah pelo amor de Deus né, vamos ter mais consideração por quem colocou vocês nesses cargos aí, vocês têm suas regalias não precisa da saúde pública, pois tem os melhores hospitais e clinicas particulares na hora que quiser e somos nós quem paga tudo isso então pensa mais na população

DE VOLTA PARA O HOSPITAL

E não é que outro vídeo sobre o Hospital de Glória circulou na internet?

O vídeo mostra uma jovem, passando mal aparentemente em uma maca na recepção do hospital de Glória na mesma noite em que a senhora citada acima veio a falecer.

ACABOU COM O FERIADO

Belivaldo vai na contramão do que fez no início da pandemia. Se no início inventava feriado para evitar que as pessoas trabalhassem, agora o governador corta o feriado para fazer com que as pessoas trabalhem.

Nem ele se entende.

FESTA DAS JUJUBAS

Em Glória existe uma licitação onde a prefeitura tem a intenção de adquirir:

72 pacotes de jujuba

1.120 bebida láctea de 1L

2.708 cremes de leite

Caixa com 60 Uni – Goma de mascar (Chiclete) – 162 caixas de 60 unidades- Quase 10 mil chicletes

Balas doce, dura, sortida (250kg de balas)

Leite condensado (em grande quantidade) R$ 5.368,44

23 mil Pirulitos

Kiwi 100kg

Minha jujuba minha vida. (Novo programa social)

RAPIDINHAS DA POLÍTICA: O todo Poderoso na Câmara Municipal

A primeira sessão do ano da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, foi marcada pela presença de Sérgio Oliveira, não como vereador, o homem parecia se o TODO PODEROSO.

Foi chamado de compadre, se alto intitulou “puxa saco” da prefeita e deu uma senhora cortada na vereadora Ivone das Aningas, que tão cedo não indica construção de praça.

“Já se passaram vários prefeitos e você sabe que nenhum conseguiu fazer essas praças com recursos próprios, não seria amanhã a prefeita Luana que teria condições de fazer”…disparou Sérgio.

A vereadora ficou visivelmente sem graça e com razão.

NO MAIS

Prisões, assassinatos, acidentes e covid-19.