Óleos essenciais: Conselho Federal de Farmácia alerta sobre o uso; entenda

O Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (Cebrim), do Conselho Federal de Farmácia (CFF), fez um alerta muito importante essa semana, sobre o uso de óleos essenciais por conta própria.

No entanto, o órgão explica que, apesar de serem um produto natural, se usados em excesso, ou sem indicação médica de dosagem específica, podem causar muitos malefícios para a saúde.

Segundo a farmacêutica e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Carolina Maria Xaubet Olivera, óleos essenciais são muito indicados para solucionar alguns problemas de saúde, mas ainda assim, não podem substituir os medicamentos tradicionais.

“Alguns estudos comprovam os benefícios dos óleos essenciais no alívio do estresse, ansiedade, melhoram o humor, bem como a qualidade do sono, e diminuição de náuseas e vômitos pós-operatórios.

Tudo em excesso faz mal!

Do mesmo modo que tu em excesso faz mal, assim acontece com os óleos essenciais. Alguns são cancerígenos, conforme explica Oliveira.

“Eles podem ser fototóxicos, hepatotóxicos, neurotóxicos e nefrotóxicos. E outros ainda podem causar sensibilização e irritação. Embora sejam produtos naturais, é de vital importância que sejam manuseados com o conhecimento necessário para garantir o seu uso seguro e eficaz”, esclareceu a profissional.

Óleos essenciais: Benefícios e malefícios

Embora ainda não existam regulamentos sanitários específicos que se apliquem aos produtos aromoterapêuticos – como os óleos, por exemplo – é necessário que se redobre o cuidado ao uso destes itens, para gestantes, idosos e crianças, que acabam sendo mais vulneráveis.

Ainda conforme a farmacêutica do CFF, “Os óleos essenciais não devem entrar em contato com os olhos e as mucosas, e muito menos devem ser aplicados puros na pele. É sempre melhor diluí-los em óleo inerte (vegetal ou mineral), loção ou creme de base adequados. Também é recomendado manter esses produtos fora do alcance das crianças e evitar a exposição à luz solar direta. Os óleos essenciais cítricos nunca devem ser expostos aos raios UV, pois são fotossensíveis”, orientou.

Em síntese, os profissionais da área da saúde que estão habilitados a orientar sobre o uso de óleos essenciais, são: farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas e médicos.

Respeitando, claro os limites de atuação de cada um, além do quadro, necessidades e capacidades individuais de cada paciente.

Fonte: SaudeLab