Onde jogar bingo online?

Na história secular do bingo, alguns momentos certamente foram fundamentais para a sua evolução. Entre os principais, podemos mencionar a criação da sua primeira versão, em 1530. O desenvolvimento das cartelas pelo matemático Carl Leffler também merece destaque. O crescimento do jogo nos EUA, onde se transformou em um negócio lucrativo, certamente deve ser citado. E, mais recentemente, a popularização da internet teve papel preponderante na disseminação e expansão do game. Atualmente, há versões com as mais variadas regras e de todos os temas que você imaginar. São tantas possibilidades que muita gente chega a ficar confusa. Se este for o seu caso, tudo bem. A seguir, vamos apresentar os melhores sites para jogar bingo online. Vem comigo?

Melhores sites para jogar bingo online

Conforme comentamos, as alternativas são muitas atualmente. Como não podemos falar sobre todas elas, selecionamos as três melhores de acordo com a nossa avaliação:

– Betmaster;

– Bodog;

– e Playbonds.

Confira, abaixo, os principais atributos desses três sites.

Betmaster

Oficialmente, a Betmaster não é um site de bingo. Na verdade, é um cassino online onde também é possível jogar bingo. Entretanto, ao analisarmos a casa, descobrimos que ela oferece mais opções de bingo do que muitos sites especializados. São aproximadamente 30 alternativas para jogadores de todos os tipos curtirem e se divertirem. Mesmo assim, é muito fácil se encontrar dentro do site. Ele é bonito, intuitivo e muito agradável de utilizar. Todas as áreas contam com atalhos visíveis, além de um campo de busca para acessar diretamente o jogo desejado. Os menus são muito bem estruturados e facilitam demais a navegação.

Se, apesar de tudo isso, você tiver problemas ou dúvidas, não se preocupe: o serviço de atendimento aos clientes é ótimo. O suporte via chat fica disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. Também é possível entrar em contato por e-mail.

Outro ponto muito importante a se considerar é a forma de depósito. E, mais uma vez, as notícias são boas. Praticamente todos os métodos que você imaginar são aceitos. Por exemplo:

– boleto bancário;

– pagamento em Lotéricas;

– transferência bancária;

– carteiras virtuais genéricas, como Neteller, Skrill, ecoPayz e outras;

– carteiras virtuais específicas para jogar online, como a VCreditos;

– cartões pré-pagos;

– criptomoedas;

– e muito mais.

Por fim, o bônus de boas-vindas é muito bom: 100% do valor do primeiro depósito até R$ 1.500. Você ainda ganha 10 giros grátis em cada uma das suas primeiras 4 semanas como cliente para usar no cassino. Não é ótimo? É exatamente como coloca o site bingos.com.br, um dos principais portais de bingo do Brasil:

“Em uma breve análise, podemos logo perceber que a plataforma possui alguns diferenciais marcantes. Isso diz respeito, especialmente, ao uso de tecnologias inovadoras. Vale ainda mencionar, que ela também entrega um cassino online. Ou seja, para quem procura entretenimento, esse pode ser um bom caminho.”

Bodog

A Bodog é uma das principais empresas de entretenimento online do mundo. Além do bingo, ela oferece cassino e apostas esportivas. Com um design clean e bem construído, seu site é bonito, moderno e muito fácil de utilizar. E não pense que, por ter cassino e apostas, a Bodog é descuidada com o bingo. Na verdade, ela oferece mais de 30 opções, como La Catrina, Spin Bingo, Zitro Bingo e outas. Em relação aos métodos de pagamento, seu forte não é a quantidade, e sim a qualidade. As alternativas mais práticas e populares estão todas lá para você. E, se você gosta de bônus de boas-vindas, trago boas notícias. A Bodog dá até R$ 5.000 de bônus para novos clientes.

Playbonds

A Playbonds é famosa por proporcionar muita diversão e oferecer ótimas promoções para os jogadores de bingo online. Suas salas ao vivo ficam abertas todos os dias das 12h à 0h. Mas, se você prefere vídeo bingo, pode curtir mais de 100 (!) opções. O site é muito bonito, organizado e simples de utilizar. Os depósitos podem ser realizados por boleto bancário, transferência e carteiras virtuais. E o melhor: diretamente em Reais, sem precisa se preocupar com conversão. Se você precisar de ajuda, vai contar com um ótimo suporte. Ele fica disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana através de:

– chat online;

– Skype;

– WhatsApp;

– e telefone.

E, finalmente, temos os tão falados bônus e promoções. Os principais são os seguintes:

– promoções sazonais em salas de bingo;

– R$ 100 + 50 milhas por cliente indicado;

– boas-vindas de até R$ 6.000;

– e outros.

Conclusão

Sem a menor dúvida, qualquer um dos 3 sites analisados é excelente para jogar bingo online. Mas, na nossa opinião, a Betmaster é a melhor alternativa do momento. Por isso, não perca tempo. Clique aqui agora mesmo, faça seu cadastro e resgate seu bônus. É sua chance de começar a jogar – e ganhar – ainda hoje. Boa sorte!