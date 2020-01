Ônibus cai em buraco na Zona de Expansão de Aracaju.

Um ônibus caiu, neste domingo (26), em um buraco que se abriu na Avenida José Vicente de Almeida, no Bairro Aruana, Zona de Expansão de Aracaju. O trecho da vida está interditado.









De acordo com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), o buraco foi aberto por causa do rompimento de uma tubulação no local.

Segundo moradores, nos últimos dois anos, o problema ocorreu três vezes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os trabalhos de recuperação foram concluídos ainda no domingo e a previsão é que o asfalto seja recolocado nesta segunda-feira (27).

Fonte: G1 Sergipe