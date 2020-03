Ônibus interestaduais e embarcações estão proibidos de circular em Sergipe

A partir desta segunda-feira,23, está proibida a circulação de transporte interestadual de passageiros no estado de Sergipe.

A medida serve tanto para os serviços público ou privado, a ideia do governo do estado é impedir a contaminação em massa do novo coronavírus. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal, e outros estados que decretaram situação de emergência.









Embarcações de outros países em que foi detectado o Covid-19 também estão proibidas de atracar. Os transportes coletivos já estão funcionando com capacidade reduzida e com limitação de número de passageiros.