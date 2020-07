Operação “Acesso Negado” indicia trinta pessoas no Estado de Sergipe

A Polícia Federal em Sergipe encerrou o primeiro dos inquéritos policiais decorrentes da Operação Acesso Negado, com o indiciamento de 30 pessoas envolvidas nas ações criminosas investigadas.

As ações policiais contaram com cinco fases, deflagradas entre 2015 e 2019, investigando desvios de verbas públicas por meio da contratação de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – por municípios sergipanos.

O procedimento encerrado diz respeito ao município de Canindé do São Francisco/SE. Nele foram constatadas irregularidades na parceria firmada entre a municipalidade e a entidade do terceiro setor, seguida de contratação direta de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao grupo em processos de inexigibilidade de licitação fraudulentos, com ulterior desvio de valores.

Aos indiciados foram imputados os crimes de desvio de verbas públicas, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e obstrução de justiça.

O relatório foi apresentado à Justiça Federal e está à disposição do Ministério Público Federal.

Fonte CS/PF/Sergipe