Operação Átria: Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva e agredir violentamente a esposa doente

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil cumpriu na quarta-feira, (1º), um mandado de prisão contra Jeovanilson Lima Santos. Ele é investigado pelo crime de lesão corporal dolosa contra a companheira, que está em tratamento contra um câncer e tem um filho especial.



A prisão do suspeito foi solicitada ao Poder Judiciário no dia 24 de fevereiro, após Jeovanilson descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar e de manter qualquer tipo de contato com a vítima. Na semana passada, o homem descumpriu a determinação judicial e agrediu violentamente a mulher, deixando-a com graves hematomas na face e cabeça.

De acordo com a delegada Renata Aboim, o DAGV tem se colocado à disposição da vítima e adotado todas as ações para proteger a vida dela desde o ano de 2017. “Naquele ano, a vítima registrou um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça de morte. Na época, ele também tocou fogo na casa com o filho do casal dentro do imóvel”, explicou

No caso mais recente, a vítima foi agredida fisicamente e teve o cartão que recebe um benefício social do filho levado pelo investigado. Ainda conforme as investigações, contra ele há sete inquéritos policiais pelos crimes de ameaça, lesão corporal dolosa e tentativa de feminicídio contra a mesma vítima.

Em 2021, após tentar mais uma vez contra a vida da mulher, o DAGV pediu a prisão preventiva do autor à Justiça. “Ele ficou preso por mais esse crime, mas antes ele já havia usado uma tornozeleira eletrônica determinada pela Justiça por um outro crime praticado contra a companheira”, salientou.

A delegada Renata Aboim enfatiza o apoio que a Polícia Civil tem prestado à vítima ao longo dos últimos seis anos. “Temos nos colocado ao lado da vítima e oferecido a ela todo o suporte e proteção que a lei autoriza a Polícia Civil oferecer. A vítima precisa de ajuda nesse momento de extrema vulnerabilidade e estamos aqui para ajudá-la”.

Jeovanilson Lima Santos foi interrogado na manhã desta quarta-feira na presença de seu advogado. A prisão dele será comunicada ainda hoje à Justiça. Depois ele passará por uma audiência de custódia para que o magistrado avalie se ele deverá responder o processo preso ou em liberdade.

Operação Átria

A prisão de Jeovanilson Lima Santos ocorre no momento em que a Polícia Civil está toda mobilizada para combater crimes de violência doméstica e familiar. A operação segue de 28 de fevereiro a 8 de março.

Átria faz referência ao nome da principal estrela da constelação denominada “Triângulo Austral”, do hemisfério estelar sul, que possui coloração alaranjada. O nome remete à retirada da mulher de uma situação de vulnerabilidade e a coloca em posição de estrela mais importante, devido ao papel fundamental que tem na estrutura familiar.