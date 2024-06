Cerca de 4kg de entorpecentes foram apreendidos nesta quarta-feira, 26

Em operação conjunta contra o tráfico de drogas em Cedro de São João, dois homens foram presos em flagrante e, aproximadamente, 4kg de entorpecentes foram apreendidos nesta quarta-feira, 26. Na ação policial, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. A ação policial foi desencadeada por equipes da Delegacia de Cedro de São João, com o apoio das Delegacias Regional de Propriá e de Malhada dos Bois e do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI).

Segundo a delegada Natasha Gusmão, os suspeitos vinham sendo investigados pela equipe policial há alguns meses. “Tendo sido deflagrada a operação nesta quarta-feira, culminando com as prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas”, acrescentou a delegada.

Com um dos presos, foram apreendidos 3,3kg de substância semelhante à maconha, 193g e 113 pedrinhas de substância semelhante à crack, 16 envelopes de seda e caderno de anotações. Já com o outro preso, foram apreendidos 16 pedras de substância semelhante à crack e 20 trouxas de substância semelhante à maconha, além de caderno de anotações, dinheiro e celulares.

