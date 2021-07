Operação da PC em Itabaiana prende dois e apreende adolescente por posse ilegal de arma de fogo

As Divisões de Narcóticos (Denarc) e de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Delegacia Regional de Itabaiana deflagraram uma operação que resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva de Bruna Shyguara de Menezes Rezende e na apreensão em flagrante de uma adolescente. A ação policial, que ocorreu nesta quinta-feira (29), resultou na apreensão de armas de fogo e munições. Um homem, identificado como David Santos Rodrigues, foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Khertton Rafael, a operação teve início com a prisão de Bruna, companheira de Vitor Manoel, que já encontra-se preso. Ela também já havia sido presa anteriormente. “A operação conjunta foi para o cumprimento de mandados de busca e um de prisão preventiva. Nos desdobramentos, conseguimos apreender as armas de fogo. O companheiro dela foi preso há cerca de 15 dias. A operação iniciou-se com a prisão dela e com a apreensão em flagrante de uma adolescente com uma arma de fogo”, detalhou.

Em continuidade às diligências da operação conjunta entre as unidades, também foi preso em flagrante David Santos Rodrigues. De acordo com o delegado Rafael Kaufer, a prisão ocorreu em decorrência da posse ilegal de armamento. “O David foi preso, também aqui em Itabaiana, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele estava em posse de um revólver de calibre 32, uma munição de calibre 12, além de seis munições de calibre 32 e um tambor de revólver calibre 32”, especificou Rafael Kaufer.