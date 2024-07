A Polícia Civil de Sergipe está participando da Operação Longa Manus, deflagrada pelo Ministério Público de Sergipe, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça e com coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A ação cumpre 18 mandados de busca e apreensão em Aracaju e outros municípios sergipanos. Também participam da operação o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do MPSE e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação é intitulada de ‘Longa Manus’ – que na tradução do latim, significa ‘mão longa’. Os alvos são investigados pelos crimes de fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e corrupção.

Logo mais, o MPSE fornecerá mais detalhes sobre a operação em andamento e seus desdobramentos. A operação desta sexta-feira não tem relação com a operação ‘Societas Illicita’, realizada durante a quinta-feira, 4.