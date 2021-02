Operação Ficus: Ação conjunta entre PC e PM localiza três traficantes de droga em Itabaiana

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 9, a Operação Ficus, uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região de Itabaiana. Na operação, três suspeitos entraram em confronto com os policiais. A operação, realizada pela Delegacia Regional de Itabaiana e pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), também contou com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães).

Na ação policial, os suspeitos Diego de Jesus – investigado por latrocínio e por tráfico de drogas -, Cleiton Josué Feliciano dos Santos, conhecido como “Cheirinho” – com passagens pela polícia decorrentes da prática de roubo de motocicletas e tráfico de drogas -, e Yan Tieres da Conceição Santos – suspeito de tráfico de drogas e roubo de motocicletas – entraram em confronto com os agentes das forças de segurança.

Já os suspeitos Vanessa Lima Santos Goes – que já havia sido presa por roubo e tráfico de drogas anteriormente -, Raydijane de Araújo Oliveira – detida em 2017 por integrar um grupo criminoso de São Paulo -, e Roque dos Santos foram presos durante a operação, mas não integram o grupo criminoso desarticulado nesta terça-feira, 9.

As investigações que desencadearam na operação desta terça-feira foram coordenadas pelo delegado Khertton Rafael, do setor de narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana. A operação, para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, foi concentrada na região dos bairros São Cristóvão e Moita Formosa.

“Foram cinco meses de investigação apurando o tráfico de drogas na localidade, assim como roubos que tinham como objetivo angariar fundos para o tráfico e também a constituição de um grupo criminoso na localidade”, detalhou o delegado Khertton Rafael.

O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), coronel Sidney Barbosa, ressaltou que a integração entre as polícias foi fundamental para a operação desta terça-feira. “Dando continuidade ao trabalho integrado, realizamos essa operação. Seis suspeitos foram alvos de busca e apreensão e tivemos o resultado da operação”, complementou.

O delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório, também enfatizou a ação integrada entre as forças de segurança e destacou que a operação é mais uma ação fundamental na redução da criminalidade na região. “Damos destaque à integração das forças de segurança, que vem resultando na redução da criminalidade no município. Com certeza a intensificação do trabalho de combate ao tráfico de drogas tem surtido esse efeito”, finalizou.

Ficus – O nome da operação faz uma alusão a uma planta que possui uma raiz agressiva, que, ao procurar água para a sobrevivência, causa danos urbanos em construções.

SSP