Operação Fio da Meada: PC deflagra operação de combate ao tráfico de drogas e seis são presos em Dores

A Polícia Civil deflagrou a Operação Fio da Meada com o objetivo de combater o crime de tráfico de drogas no município de Nossa Senhora das Dores. A ação, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), resultou em seis prisões, além das apreensões de droga, de uma arma de fogo e material utilizado para armazenamento de entorpecentes na comercialização. A operação foi deflagrada para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, deferidos pela Justiça.

A delegada Maria Zulnaria explicou que a operação foi iniciada ainda no ano passado a partir de informações recebidas pelo Disque-Denúncia (181). “A operação é a conclusão das investigações que foram iniciadas no final do ano passado. Foram cumpridos seis mandados de prisão e estão sendo lavrados dois flagrantes por tráfico de drogas e porte de arma. As investigações foram iniciadas a partir das denúncias feitas pela comunidade”, complementou.

Cerca de 35 agentes participaram da operação. A ação foi conduzida pela Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores e contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Também participaram da operação policiais civis das delegacias de Feira Nova, Graccho Cardoso e Aquidabã, além do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChq).