Operação “Hidra” prende quatro por fraude em seguro DPVAT

Policiais Civis da Delegacia de Defraudações concluíram nessa quinta-feira (23) a Operação Hidra, deflagrada para prender quatro homens envolvidos com fraudes contra o seguro DPVAT, entre eles um policial militar da ativa. As prisões foram realizadas desde a última quarta-feira (22), quando os investigadores começaram a cumprir os mandados de prisão.

Em regra, as fraudes contra o Seguro DPVAT, praticadas em todo o país, contam com a participação de uma pessoa responsável por cooptar os “laranjas”, que são os futuros beneficiários que, em troca de pequenas vantagens, fornecem suas contas bancárias e seus documentos pessoais para serem fraudados e utilizados na falsificação de Boletins de Ocorrências, laudos do IML, relatórios de atendimento hospitalar e Comprovantes de Residências. Todos esses documentos serviam para embasar o requerimento fraudulento a ser formulado junto à seguradora.

Após recebimento da indenização, o que se dá na conta dos “laranjas”, os valores são sacados pelo cooptador e repassados em mãos ou transferidos, em grande parte para o principal articulador da fraude, que geralmente não aparece durante a empreitada criminosa.

No caso da Operação Hidra, o suspeito de ser o principal articulador dos golpes é Diógenes Barbosa Gomes. Diógenes foi preso nas proximidades de sua residência, onde também foram presos outros dois integrantes do grupo. Na manhã dessa quinta-feira, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do policial militar, que se apresentou espontaneamente em seu Batalhão, com o auxílio do Comando da PM.

Resta ainda pendente de cumprimento o mandado de prisão de Carlos Alberto Pereira Lima, que não foi localizado pela polícia. Segundo informações, ele fugiu para o interior do estado, onde está em local desconhecido.









A polícia está divulgando o nome e a foto de Diógenes com o objetivo de identificar outras pessoas cujos documentos ou contas bancárias possam ter sido utilizados para praticar fraudes contra a Seguradora Líder. A Polícia pede que tais pessoas busquem a Delegacia de Defraudações ou façam uso do disque denúncia (181) para denunciar o fato, caso se identifiquem em uma dessas situações.

O nome e a foto de Carlos Alberto estão sendo divulgados para que informações eventualmente fornecidas pela população possam levar a sua prisão.

O nome da operação – HYDRA – remete ao monstro da mitologia grega derrotado por Hércules, em seu segundo trabalho. O monstro possuía várias cabeças e a cada uma que era cortada surgiam duas outras no lugar, assim como ocorre figurativamente nas fraudes do seguro DPVAT. Na mitologia, o monstro foi derrotado depois que Hércules pediu ao sobrinho Iolau para que queimasse as cabeças com um tição logo após o corte, cicatrizando desta forma a ferida. Sobrou então apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra.

SSP