Na manhã desta quarta-feira (15) foi deflagrada a Operação LIGNUM, no bojo de investigação conduzida pela 6° Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Sergipe, com auxílio do GAECO. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos, em endereços diversos, residenciais, empresariais e de órgãos públicos, nos Municípios de Laranjeiras e Aracaju, por equipes do GAECO do MPSE, dos departamentos da Polícia Civil, DEOTAP e DENARC, da Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da Agência Central de Inteligência (ACI).

As investigações correm em sigilo e são um desdobramento de outra investigação anterior conduzida pelo Ministério Público Estadual, que veio à tona por meio da Operação Cítrus, que investiga supostos desvios de recursos públicos destinados à aquisição de medicamentos e insumos de saúde.

Apura-se, agora, suposto desvio na aquisição de portas, peças de madeiras e outros materiais e insumos de construção, os quais em tese deveriam ser destinados à reforma de escolas porém nunca chegaram ao destino.

Não há, no momento, mandados de prisão a serem cumpridos. E as equipes do Ministério Público e da Polícia estão divididas nos 09 alvos abrangidos pela ordem judicial de inspeção, buscas e apreensões.

Fonte: GAECO