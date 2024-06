Caso ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

O Departamento de Narcóticos, no âmbito da Operação Narke 2, apreendeu mais de R$ 15 mil em dinheiro, uma pistola 380 e um veículo SW4 na manhã desta terça-feira, 25, no município de Itabaiana. A ação, que também resultou na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo, aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão dentro de investigação sobre tráfico de drogas.

“Durante as buscas, nós encontramos pouco mais de R$ 15 mil em dinheiro, uma pistola 380 e apreendemos também um veículo SW4, avaliado em cerca de R$ 300 mil e dois celulares. Foi um inquérito instaurado pelo Denarc, que está apurando comércio ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico”, citou o delegado Ataíde Alves, do Denarc, que esteve à frente do caso.

Segundo informações do Departamento, o homem, cujo o endereço foi alvo do mandado de busca e apreensão nesta terça, em Itabaiana, é proprietário da chácara onde foram apreendidos mais de 300 quilos de maconha, no município serrano, em janeiro deste ano.

Após essa apreensão de janeiro, foram aprofundadas as investigações contra o suspeito de tráfico de drogas, culminando nas apreensões realizadas hoje, na cidade serrana. As investigações prosseguem dentro do inquérito policial que apura o comércio ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte do homem alvo da ação.

Nesta terça, além das apreensões, o suspeito foi detido por posse irregular de arma de fogo. Todo o material apreendido e o homem foram levados ao Denarc, na capital sergipana.

Operação Narke 2

A Narke 2 está acontecendo em todo o país e é coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que atua na repressão e prevenção qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da Federação.