Em nova fase da Operação Novo Porto, dois investigados por tráfico de drogas em Sergipe foram presos na cidade de São Paulo. A ação policial foi desencadeada pela Divisão de Narcóticos (Denarc) da Delegacia Regional de Estância, Divisão de Inteligência (Dipol), Agência Regional de Inteligência do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e Polícia Militar de São Paulo. As prisões ocorreram em cumprimento de decisões judiciais nessa quinta-feira, 6.

De acordo com as informações policiais, um dos homens presos nessa quinta-feira é é apontado como um dos líderes da organização criminosa e responsável pelo fornecimento de drogas para as cidades de Indiaroba e Estância, em Sergipe. As duas prisões ocorreram em uma comunidade no bairro Carandiru, na capital paulista.

Na primeira fase da operação, que aconteceu na terça-feira, 28 de maio, foram presos 21 envolvidos com o tráfico de drogas. As prisões ocorreram nas cidades de Aracaju, Indiaroba e Estância. Nessa ação, drogas, armas e celulares também foram apreendidos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.