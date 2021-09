Operação Poções: Polícia Civil prende mais dois envolvidos com o tráfico de drogas em Itabaiana

- Advertisement -

Em continuidade às investigações da Operação Poções, deflagrada em junho deste ano, foram presos José dos Santos Andrade, conhecido como “Zé de Zito”, e Mônica Menezes de Santana. As prisões fazem parte dos desdobramentos da operação que desarticulou um grupo criminoso que atuava com o tráfico de drogas em Itabaiana. Eles foram presos, respectivamente, nos dias 30 de agosto e 28 de setembro, na região do povoado Ribeira.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, inicialmente foi deferida, pelo Poder Judiciário, a prisão temporária de José dos Santos Andrade, sendo, posteriormente, convertida em prisão preventiva. Já em setembro, foi cumprido o mandado de prisão temporária de Mônica Menezes de Santana.

“As investigações continuaram, após a operação, visando apurar a conduta de outros suspeitos que não tinham sido presos. Os elementos e informações colhidas nos permitiu representar ao judiciário pelas prisões dos investigados”, acrescentou o delegado.

Operação

A operação foi deflagrada em 22 de junho e apreendeu drogas e dinheiro. A ação policial contou com a participação de equipes da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana, da Divisão de Inteligência (Dipol), da Polícia Militar, por meio do 3º Batalhão e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci).