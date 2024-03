Em operação policial desencadeada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), foi preso em flagrante um homem de 39 anos investigado por tráfico interestadual de drogas. Drogas de alto valor como haxixe e maconha do tipo ‘skunk’, além do entorpecente sintético MDMA, foram apreendidos na operação. A ação policial ocorreu na noite dessa quinta-feira, 21, em Indiaroba.

Segundo as informações policiais, o preso estava sendo investigado por integrar uma organização criminosa responsável pelo abastecimento de drogas como maconha do tipo ‘skunk’ e haxixe na Grande Aracaju. Ele já havia sido preso, em agosto de 2022, transportando cerca de 30 kg dessas substâncias.

Na ação policial desta quinta-feira, foram apreendidos sete embalagens plásticas grandes, contendo substância semelhante à droga ‘skunk’, de alto valor de mercado. O entorpecente estava ‘in natura’.

Também foram apreendidos uma embalagem menor com ‘skunk’ e uma embalagem contendo substância semelhante à droga sintética MDMA, além de duas embalagens maiores com haxixe – também de alto valor de mercado, assim como o ‘skunk’.

A operação resultou ainda na apreensão de um aparelho de celular e um veículo locado que era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas.

O Cope solicitou a prisão preventiva do investigado que se encontra preso e à disposição da justiça. A Polícia Civil solicita que outras informações sobre o crime de tráfico interestadual de drogas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.