Opinião e Critica: Concursados de Glória tentam na justiça direito de serem convocados

Fazer concurso no Brasil, ficou cada dia mais difícil.

Primeiro pelos valores das taxas cobrados e segundo, pela falta de interesse das gestões em convocar os aprovados, pois mais vale um CC na mão, do que dois voando.

Em Nossa Senhora da Glória não é diferente. Entenda a situação:

No ano de 2018, a prefeitura realizou um concurso para um quantitativo de vagas, porém não chamou todos os aprovados dentro das vagas, e o pior é que o concurso vence em abril deste ano.

De acordo com os concursados, a prefeitura alega que não pode chama-los por conta da lei 173, porém essa lei não impede nomeação dos aprovados dentro do número de vagas. Ainda segundo os concursados, desde 2018 que o fato vem se desenrolando e o caso foi parar na justiça.

Acuados, os aprovados no concurso tentam sua última cartada na justiça, pois se já não foi resolvido com o antigo prefeito, imagina agora com a mudança de gestão.

Em outros municípios a exemplo de São Cristóvão, os professores aprovados em concurso foram convocados sem nenhum problema.

O que falta de vontade, sobra em desculpa.

Bem vindo a terra do CC.