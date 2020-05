Ozonioterapia: O milagre do ozônio na sua saúde

Quem nunca desejou ficar livre de doenças com um tratamento simples, sem dor e sem efeitos colaterais que funciona há décadas e ninguém comenta atualmente?

Assim como diversos tratamentos eficazes que “desaparecem”, a ozonioterapia é mais um fora do radar.

Acredito, em grande parte, por ser um tratamento que não exige medicamentos. É apenas oxigênio!

É prático (o aparelho é pequeno) e tem excelente custo-benefício para médicos e pacientes.

Por isso poderia reduzir bastante as filas nos hospitais e todo o custo do sistema de saúde.

Celebridades, atletas de alto nível e até a realeza da Inglaterra fazem uso do ozônio terapêutico.

Mais adiante você saberá quais os benefícios medicinais.

Ozônio é a maior descoberta da química moderna Enrico Fermi (Nobel de Física 1938)

O que é Ozonioterapia?

Um tratamento com ozônio (O3), gás formado a partir do oxigênio (O2) que se junta com um átomo de oxigênio.

Essa transformação é feita por radiação UV e pelos geradores de ozônio, equipamentos que são usados na terapia.

Os geradores de ozônio usados na limpeza da água da piscina fazem a mesma conversão do oxigênio, mas é claro que não se usa o mesmo equipamento para medicina.

O ozônio é aplicado por diversas vias: tópica (passando óleo ou água ozonizada no local), banho e sauna de ozônio, endovenosa, intramuscular, intra-articular, para-vertebral, intra discal, insuflação (retal, vaginal e na bexiga), sub-cutâneo e injeção direta em tumores.

As quantidades dosadas de ozônio são controladas e existem protocolos médicos para cada caso.

Em excesso, o gás pode ser fatal e também não é permitido inalar o ozônio.

Se é desconhecida, então onde se realiza esta terapia?

Começou na Alemanha na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), onde foi aplicada para tratar feridas dos soldados, já que o ozônio combate a ação de bactérias e germes.

Hoje é um método reconhecido pelos Sistemas de Saúde da Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Ucrânia, Rússia, Grécia, Israel, Egito e Cuba.

E também em 13 estados dos EUA: Arkansas, Califórnia, Colorado, Geórgia, Minnesota, Nevada, New México, New York, North Carolina, Oklahoma, Ohio, Texas e Washington.

Na Rússia e Ucrânia o tratamento é aprovado pelo Ministério da Saúde e está presente em todos os hospitais do governo.

Em Cuba o terapia com ozônio está na rotina de todos os hospitais.

Na Alemanha são realizados cerca de 7 milhões de tratamento por ano e toda a Europa conta com mais de 15 mil médicos que fazem este procedimento.

Na maior parte do mundo, os planos de saúde reembolsam quem realiza terapia com ozônio.

Para que é indicado? Quais as propriedades medicinais?

Antiviral, antifúngico, antimicrobiano. Inativa os vírus, bacterias, fungos e todas as células doentes.

Ativa o sistema imunológico e aumenta a proteção com antioxidantes.

As chances de ser contaminado com hepatite, AIDS, sífilis e outras infecções através da transfusão sanguínea podem ser eliminadas com uso do ozônio.

Altamente eficaz em problema vascular periférico. Então pessoas com gangrena ou úlcera diabética podem se livrar de amputação do membro afetado.

Combate problemas cardiovasculares, arterosclerose, alivia a dor da angina e melhora circulação sanguínea.

Melhora na diabetes porque normaliza a glicemia

Tumores de câncer, linfomas e leucemia podem sem eliminados com ozônio sem necessidade de cirurgia, radiação e quimioterapia.

Eficaz em todas as formas de artrite reumatóide.

Efetivo para todos os tipos de alergia.

Reverte o processo de envelhecimento e melhora a esclerose múltipla, a perda de função cerebral no Alzheimer, o Mal de Parkinson e outras doenças neurológicas.

O uso tópico e externo é bastante eficaz para acne, queimaduras, úlcera na perna, feridas, eczema e outros problemas de pele. Acelera a cicatrização.

Insuflação retal com ozônio funciona para colite, proctite, prostatite, candidíase e fissura anal.

Insuflação vaginal trata candidíase e diversas formas de vaginite

Insuflação da bexiga é eficaz para cistite da bexiga e as fístulas

Herpes, hepatite mononucleose, AIDS e cirrose são tratados com sucesso utilizando ozônio, sem o uso de outros medicamentos.

Reduz e até elimina muitos casos de dores crônicas através da ação nos receptores da dor.









Há também um documentário americano sobre a terapia com ozônio, você pode assistir neste link (sem legendas).

Um livro recomendado é o Ozone Therapy, disponível apenas em inglês.

Como posso me tratar com ozônio?

A melhor maneira é consultar um médico certificado para diagnosticar e realizar o protocolo adequado para seu caso.

Porém é possível obter os benefícios em casa com a hidrozonioterapia.

O tratamento consiste em gerar ozônio na água que será usada para seu banho.

O aparelho é pequeno e de fácil instalação, fabricado na Itália e pode ser encontrado no Brasil.

Por vidalonga.org