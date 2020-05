Paciente com Covid-19 recebe alta depois de 29 dias internado no Huse

Mais um paciente saiu vitorioso na luta contra o Covid-19 no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Paulo Roberto Nascimento, de 45 anos, recebeu alta médica na manhã deste sábado, 2, após 29 dias de internamento. Ele foi admitido na ala 500, que é específica para pacientes Covid-19, vindo do Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro.









O paciente já chegou no Huse positivo para a doença. Ele deixou o hospital acompanhado dos profissionais que comemoram bastante a sua recuperação. “Depois de 29 dias internado, é com muito orgulho que nossa equipe comemora mais uma vitória. Paulo permaneceu todo esse tempo porque estava acompanhado pela cirurgia torácica e concluindo antibióticos”, explicou a gerente do internamento clínico do Huse, Lorena Guimarães.

Desde de que foi registrado o primeiro caso, já foram curados em Sergipe 48 pacientes com Covid-19.

