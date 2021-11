Padrasto é preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável, na cidade de Gararu

- Advertisement -

Um homem de nome Tony, foi indiciado pela lei 12.015/2009, 217-A da CP (Constituição Penal), sendo preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável na zona urbana de Gararu, na sexta-feira (22/10).

A vítima é um adolescente de 14 anos. De acordo com as informações, o homem, era padrasto do menino no período em que o crime supostamente aconteceu.

Ele é suspeito de abusar sexualmente do enteado, dentro da própria residência do casal, nos momentos em que a mãe do jovem estava ausente.

Há relatos de que o suposto autor abusava do enteado desde o início da pandemia, quando o adolescente ainda tinha 13 (treze) anos de idade, e que o mesmo mantinha o garoto sob ameaça.

O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário e o suspeito ainda será julgado. A pena para o crime de estupro de vulnerável é varia de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de prisão.