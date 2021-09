Um crime bárbaro ocorreu na noite do último domingo, 19, no Povoado Colônia, localizado no município de Indiaroba.

De acordo com informações, uma adolescente de 13 anos foi degolada dentro de sua própria residência. o principal suspeito de ter cometido o crime é o padrasto da adolescente.

Ainda segundo relatos, a adolescente estava em companhia de uma criança de 5 anos de idade no momento do crime.

A mãe da vítima estava na igreja, quando foi informada da tragédia.