Partido Verde nega conversas com Valdevan 90, deputado estaria se preparando para 2022

Na tarde de ontem quinta-feira-, 24, o presidente do diretório municipal do Partido Verde em Glória, negando qualquer tipo de conversa com o deputado federal Valdevan 90.

Valdevan, havia dito em recente entrevista que estaria apoiando vários pré-candidatos a prefeito em cidades que ficam localizadas no sertão e em relação a Nossa Senhora da Glória, o parlamentar afirmou ter conversas com um grupo que teria mais de 20 pré-candidatos.

Após a afirmação do deputado, logo começou os burburinhos nos bastidores indicando que esse grupo seria o PV, fato negado pelo diretório.

A negativa do Partido Verde, liga sinal de alerta em relação ao apoio de Valdevan a esse grupo citado pelo mesmo.









Quem estaria se armando para lançar uma outra via com o apoio de 90 em Nossa Senhora da Glória?

Estaria o PSC preparando uma surpresa para as eleições na Capital do Sertão?

Porque o interesse de Valdevan em apoiar tantos grupos no estado?

Essas e outras perguntas serão respondidas em nossa série de reportagens sobre as eleições 2020.

Maycon Fernandes/Jornalista