PC apreende adolescente por ato infracional semelhante a estupro de vulnerável

Nesta terça-feira, 10, policiais da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante a estupro de vulnerável. O ato infracional ocorreu no bairro Santa Maria, zona sul da capital.

Segundo o delegado Valter Simas, é a segunda apreensão de adolescente pela prática desse ato infracional apenas neste mês de março. No último dia 3, a DEPCA apreendeu outro adolescente por suspeita da prática desse ato infracional, desta vez no bairro São Conrado.

O delegado destacou ainda que a unidade policial vem constantemente atuando no combate aos atos infracionais. “Todos os mais de 600 procedimentos instaurados no ano passado já foram concluídos”, explicou.

DEPCA

A unidade atua auxiliando as investigações e operações de atos infracionais ligados a todas as Delegacias Metropolitanas de Aracaju, assim como em sintonia com os diversos departamentos da capital, desde atos infracionais ligados aos homicídios a atos infracionais ligados aos estupros, passando ainda por aqueles semelhantes também a crimes contra o patrimônio, tais como roubos em geral.

SSP