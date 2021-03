PC cumpre dois mandados de busca e um de prisão por receptação de motocicletas em Campo do Brito

Equipe de investigação da Polícia Civil de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, com o apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, cumpriu dois mandados de busca e um de prisão preventiva por receptação de motocicletas roubadas em Campo do Brito. Uma oficina investigada pela prática de desmanche ilegal foi fechada pela segunda vez em sete meses e duas motocicletas foram apreendidas. A ação policial ocorreu durante a tarde dessa terça-feira, 30.

Segundo o delegado Wilkson Vasco, a investigação começou com a prisão em flagrante de Valdemir dos Santos, conhecido como “Zoominho”, e a apreensão de um adolescente de 16 anos. Ações que ocorreram no dia 24 de julho de 2020. Constantes denúncias anônimas indicavam a existência de uma associação criminosa de roubo e receptação de motocicletas em Campo do Brito, integrada por três adultos e um adolescente.

Na época, Valdemir foi preso em flagrante investigado por ser proprietário de uma oficina de desmanche de motocicletas roubadas, raspando chassi e adulterando placas. Na data, foram apreendidas seis motocicletas com chassi raspado e sem placa – tratou-se de uma atuação conjunta entre as delegacias e a Polícia Militar, por meio da 1ª companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia / 3º BPM), comandada pelo capitão George Xavier.

Um mês depois de sua prisão, Valdemir passou a ser investigado por venda de outra motocicleta com chassi raspado – novamente com atuação conjunta das mesmas forças policiais. Inclusive, o comprador deste último veículo afirmou que o suspeito pediu para que não avisasse a polícia de quem comprou, caso fosse abordado. Diante do que foi apurado na investigação, foi representada a prisão preventiva de Valdemir, junto aos mandados de busca e apreensão.