PC cumpre mandado de internação provisória de adolescente por ato infracional de homicídio em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 12, mandado de internação provisória em desfavor de um adolescente de 17 anos. Ele é suspeito da prática de ato infracional semelhante a homicídio, que vitimou Josenilton Messias de Souza, no dia 12 de julho deste ano, no povoado Queimadas, no município de Itabaiana.

A vítima foi alvejada a tiros dentro de um depósito de bebidas. As investigações apontaram que os disparos foram efetuados por Luiz Pedro Oliveira Farias, conhecido como “Bruno”. Os suspeitos chegaram ao local e de lá se evadiram numa moto pilotada pelo adolescente.

De acordo com o delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório, o adolescente já foi ouvido e será transferido para a Unidade de Internação Provisória de Aracaju, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Qualquer informação sobre o paradeiro do outro suspeito pode ser fornecida pelo Disque-Denúncia, 181, sendo sempre assegurado o sigilo de quem denuncia.

SSP