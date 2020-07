PC cumpre mandado de prisão de homem suspeito de abusar sexualmente de duas crianças

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) cumpriram, na manhã da última segunda-feira, 27, mandado de prisão preventiva em face de um homem suspeito de abusar sexualmente de dois cunhados, menores de idade.

De acordo com a família, os abusos vinham ocorrendo há alguns meses, com mais frequência com um dos dois menores. Os familiares procuraram a delegacia, onde as crianças foram ouvidas e confirmaram os abusos.

O inquérito foi instaurado e representada a prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pela 6a Vara Criminal.

SSP