PC cumpre mandado de prisão de pastor investigado por estupro em Umbaúba

Em continuidade às ações da Operação Ressurreição, foi dado cumprimento ao mandado de prisão de um homem, pastor de uma igreja evangélica, investigado pelo crime de estupro contra uma adolescente, atualmente com 15 anos. O suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (10), em Umbaúba.

Segundo os delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito, a vítima compareceu na delegacia, no dia 22 de junho deste ano, e relatou que frequentava uma igreja evangélica local e que estava sofrendo abusos sexuais cometidos por parte de um pastor, que frequentava sua residência enquanto a mãe dela não estava.

Após oitivas, tanto por termos de declaração e termos de depoimentos, foi possível encontrar amparo legal para que o procedimento investigativo policial fosse instaurado, com o intuito de reunir elementos para a investigação. Já com o resultado dos exames periciais, foi representada a prisão temporária do investigado.

Após a prisão, devidamente qualificado e interrogado, o investigado apresentou sua versão do fato e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.