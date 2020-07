A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta segunda-feira (27/07), um mandado judicial de afastamento cautelar das funções públicas de um servidor público da Prefeitura de Aracaju/SE, em desdobramento da OPERAÇÃO SERÔDIO.

Na deflagração da operação foram obtidos indícios de que um servidor da prefeitura, que atuou na elaboração da Dispensa de Licitação nº 28/2020, favoreceu o empresário vencedor com a transmissão de informações sigilosas e com orientações de como a empresa deveria proceder para se esquivar das possíveis irregularidades.

Com base nas informações coletadas, a Polícia Federal representou pelo afastamento do servidor de suas funções públicas, o Ministério Público Federal opinou pelo deferimento da medida e a 1ª Vara Federal determinou o afastamento cautelar do servidor.

A OPERAÇÃO SERÔDIO apura supostas irregularidades na Dispensa de Licitação nº 28/2020, realizada pela Prefeitura de Aracaju/SE, com recursos federais, que resultou na contratação da empresa, para a montagem do chamado Hospital de Campanha, destinado ao tratamento de casos de novo coronavírus (Covid-19).

CS/PF/Sergipe