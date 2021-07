PC cumpre mandados e investigado por homicídio é preso em Maruim

Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram uma operação de combate a homicídios e roubos. Na ação policial, que ocorreu na manhã desta terça-feira (27), foi cumprido o mandado de prisão de Jeandson Santos Maia, 21.

De acordo com as informações policiais, o suspeito preso é investigado pela prática de homicídio qualificado no dia 18 de junho, na cidade de Maruim. No cumprimento de mandado de busca e apreensão no povoado Pau Ferro, foram apreendidos dois carregadores de pistola e várias munições de calibre 380.

O investigado Jeandson já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.