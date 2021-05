PC da delegacia de Monte Alegre prendem dois acusados de tentativa de homicídio

Policiais civis da Delegacia de Monte Alegre, comandada pelo Delegado Eurico Nascimento e com apoio do delegado Murilo Gouveia, deram cumprimento na zona rural do município de Itaporanga D’Ajuda ao mandado de prisão preventiva em desfavor de José Cristiano Cerqueira, vulgo “Cristiano” e na área urbana de Monte Alegre ao mandado em desfavor de Geilson Mota de Oliveira, o “Pajé”.

Ambos são investigados numa tentativa de homicídio com arma branca que ocorreu em fevereiro de 2020, e teve como vítima Tiago da Silva. O fato aconteceu quando os acusados faziam uso de bebida alcoólica, em companhia também da vítima, e ocorreu um desentendimento entre eles, sendo que Cristiano e Pajé, munidos de facas e pedaços de pau, atingiram Tiago que restou com diversas lesões graves, e só não morreu porque foi socorrido às pressas ao hospital, onde ficou internado por vários dias.

Após tomar conhecimento do fato através de registro de ocorrência, o delegado Eurico Nascimento presidiu as investigações e conclui o Inquérito Policial representando pela prisão dos suspeitos junto ao judiciário, que expediu os mandados, que foram cumpridos na tarde de ontem.

Os detidos passaram pela delegacia de Glória, sede regional, e foram transferidos para o sistema prisional do Estado, onde permaneceram à disposição da justiça, aguardando possível júri popular, já que o caso se trata de crime contra a vida.

A pena de homicídio simples, crime previsto no Código Penal, é de 6 a 20 anos, mas como se trata de um caso de tentativa, já que a vítima não morreu, ela pode ser reduzida de 1 a 2/3.