PC de Aquidabã prende investigado pela morte do próprio sobrinho no povoado Campo Redondo

Policiais civis da Delegacia de Aquidabã deram cumprimento ao mandado de prisão de Antônio Marcos Alves dos Santos, 42, investigado pelo homicídio que vitimou o próprio sobrinho, Ernesto da Mota, 24. O crime foi praticado no povoado Campo Redondo, em Aquidabã, no dia 18 de janeiro. A prisão ocorreu nessa terça-feira (24).

De acordo com o delegado Paulo José, na época do crime, o investigado fugiu para o estado de São Paulo, onde permaneceu escondido por seis meses. “Ao retornar, a Polícia Civil continuou as diligências para localizá-lo. O foragido foi localizado e preso no povoado Pedra, município de Muribeca”, acrescentou o delegado.

Crime

Segundo o apurado nas investigações, o tio, Antônio Marcos, se desentendeu com o sobrinho e após vias de fato, desferiu uma facada na vítima, que veio a óbito ainda no local, na presença da mãe, que ainda tentou evitar o crime, mas não conseguiu. O caso chocou a comunidade pelo fato de o crime ter ocorrido entre familiares.