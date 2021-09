PC de Carira prende homicida foragido no Marcos Freire

Policiais Civis da delegacia Regional de Carira, coordenados pelo delegado de polícia Eurico Nascimento deram cumprimento, por volta das 12:30hs do dia de hoje (02/09/2021), no bairro Marcos Freire em Nossa Senhora do Socorro, ao Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do natural Danillo Almeida dos Santos, vulgo “Danilinho”, 27 anos de idade.

Segundo detalha a autoridade policial, a vara criminal da comarca de Carira decretou a prisão preventiva do indiciado pelo homicídio de Cléverton dos Santos Ribeiro, vulgo “Jack Chan”, praticado em abril de 2020 no povoado Massaranduba, zona rural de Carira, motivado por uma discussão em data pretérita ao cometimento do crime em questão.

Com o mandado de prisão em mãos, a equipe da Delegacia Regional de Carira diligenciou no intuito de obter a localização exata de Danillo, o encontrando nas proximidades de uma banca de revenda de água de coco onde o mesmo estava laborando.

Após a identificação do mesmo, foi feita a abordagem e dada a voz de prisão, tendo sido ao autor comunicado dos motivos do encarceramento.

Danillo foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde foram feitos os procedimentos de praxe, para posteriormente ser encaminhado a 4 DM, onde ficará a disposição do poder judiciário.