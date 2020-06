PC de Glória e Monte Alegre cumpre dois mandados de prisão por estupro

Policiais Civis lotados na Delegacia de Polícia da cidade Monte Alegre de Sergipe, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, lograram êxito em prender os nacionais ALEX LEANDRO DA SILVA e CRISTIANO ROCHA LIMA, ambos condenados definitivamente pelo crime de estupro de VULNERÁVEL.

Segundo informa a autoridade policial, no dia 25/02/2016, as menores T.C.S. e L.S.S., com 13 e 14 anos respectivamente, foram atraídas pelos autores com a finalidade de tomarem banho em uma barragem, beberem cerveja e comerem salgadinhos. Em seguida foram trancadas em uma casa e obrigadas a praticarem sexo com os condenados, sendo que uma delas conseguiu fugir e pedir ajuda na delegacia de polícia local.









Policiais saíram em diligências, foram até o local informado pela menor e conseguiram prender em flagrante um dos acusados, tendo o mesmo em seguida conseguido Habeas Corpus para responder ao processo em liberdade. Finalizada a instrução processual, e de posse dos Mandados de Prisões definitivos, policiais civis iniciaram as investigações e conseguiram localizar os dois acusados em Monte Alegre, os quais receberam voz de prisão e foram recambiados, agora de forma definitiva, ao sistema prisional.